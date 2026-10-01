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Политика

Пезешкиан: Иран не избегал и не станет избегать диалога с США

Пезешкиан: Иран не избегал и не станет избегать диалога с США Пезешкиан: Иран не избегал и не станет избегать диалога с США

Иран никогда не избегал и не будет избегать диалога с США, несмотря на нарушения договоренностей со стороны Вашингтона. Об этом заявил президент Ирана Масуд Пезешкиан, отстаивая курс на дипломатическое урегулирование.

Иран никогда не избегал и не будет избегать диалога с США, несмотря на нарушения договоренностей со стороны Вашингтона. Об этом заявил президент Ирана Масуд Пезешкиан, отстаивая курс на дипломатическое урегулирование.

"Мы, сохраняя достоинство и честь, стоим на защите прав нашего общества и никогда не избегали и не будем избегать диалога. При этом США, несмотря на подписание соглашения, трижды делали нашу страну целью своих атак", - цитирует его президентская пресс-служба.

По словам политика, на Западе рассчитывали, что Тегеран не справится с управлением государством в нынешних условиях.

"Противники считали, что с гибелью верховного лидера Исламской революции, граждан, командующих и ученых страна потерпит крах, однако наше национальное единство и внутренняя сплоченность только усилились", - подчеркнул Пезешкиан, сообщает ТАСС.

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Теги:
#сша
#иран
#диалог
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