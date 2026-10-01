Трамп назвал причину отказа Украины от покупки у США мощных боеприпасов

Киев отказался от покупки у Вашингтона мощных боеприпасов, так как не располагает техникой для их применения в бою. Об этом заявил президент США Дональд Трамп в интервью журналу Time .

Киев отказался от покупки у Вашингтона мощных боеприпасов, так как не располагает техникой для их применения в бою. Об этом заявил президент США Дональд Трамп в интервью журналу Time.

"У нас есть боеприпасы, которые Владимир Зеленский отказался покупать, но это очень мощные боеприпасы. Он не стал их брать, поскольку у него нет самолетов и других вещей, которые нужны для этих боеприпасов", - пояснил американский лидер, передает ТАСС.