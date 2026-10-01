Россия никому не угрожает и не будет ни на кого нападать. На этом акцентировал внимание президент РФ Владимир Путин в ходе пленарной сессии XXIII заседания Международного дискуссионного клуба "Валдай", сообщает ТАСС.
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Безопасность
Путин: Россия не собирается ни на кого нападать ни в 2029-м, ни в 2050 году
1 октября 2026 / 21:40
© Александр Щербак/ ТАСС
Россия никому не угрожает и не будет ни на кого нападать. На этом акцентировал внимание президент РФ Владимир Путин в ходе пленарной сессии XXIII заседания Международного дискуссионного клуба "Валдай", сообщает ТАСС.
"Мы никому не угрожаем, мы не собираемся ни на кого нападать, ни в 2029-м, ни в 2030-м, ни в 2050-м году. Но если мы столкнемся с агрессией, мы вынуждены будем отвечать. И граждане стран Европы должны это четко понимать и различать нашу позицию и позицию действующего политического руководства своих стран", - отметил российский лидер.
Вместе с тем, по его мнению, у жителей Европы это понимание есть. "Это мы видим по результатам выборов и настроениям в крупнейших европейских странах", - подчеркнул глава государства.
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