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Путин: Россия не собирается ни на кого нападать ни в 2029-м, ни в 2050 году

Путин: Россия не собирается ни на кого нападать ни в 2029-м, ни в 2050 году Путин: Россия не собирается ни на кого нападать ни в 2029-м, ни в 2050 году

Россия никому не угрожает и не будет ни на кого нападать. На этом акцентировал внимание президент РФ Владимир Путин в ходе пленарной сессии XXIII заседания Международного дискуссионного клуба "Валдай", сообщает ТАСС.

Россия никому не угрожает и не будет ни на кого нападать. На этом акцентировал внимание президент РФ Владимир Путин в ходе пленарной сессии XXIII заседания Международного дискуссионного клуба "Валдай", сообщает ТАСС.

"Мы никому не угрожаем, мы не собираемся ни на кого нападать, ни в 2029-м, ни в 2030-м, ни в 2050-м году. Но если мы столкнемся с агрессией, мы вынуждены будем отвечать. И граждане стран Европы должны это четко понимать и различать нашу позицию и позицию действующего политического руководства своих стран", - отметил российский лидер.

Вместе с тем, по его мнению, у жителей Европы это понимание есть. "Это мы видим по результатам выборов и настроениям в крупнейших европейских странах", - подчеркнул глава государства.

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#россия
#путин
#нападение
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