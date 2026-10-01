Захарова рассказала, для чего НАТО нужен Рютте

НАТО руководят заместители генерального секретаря, а сам генсек Марк Рютте нужен для декларирования русофобских нарративов. Такое мнение выразила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире программы " Время покажет " на Первом канале.

НАТО руководят заместители генерального секретаря, а сам генсек Марк Рютте нужен для декларирования русофобских нарративов. Такое мнение выразила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире программы "Время покажет" на Первом канале.

"Генсек НАТО не принимает никаких решений внутри альянса. У него такая работа - говорить по методичкам, которые ему выписывают. Это одна из таких уникальных историй в мире, когда организация формировала пост руководителя своей структуры именно с такими целями. И тогда, когда он будет принимать решения, вносить какие-то инициативы, будет действительно ею руководить. Ничего подобного. Руководят там заместители как раз генсека, а его функция периодически, а теперь уже буквально круглосуточно - озвучивать те самые русофобские нарративы", - указала дипломат.

"За это он и его предшественник получает зарплату", - отметила Захарова, передает ТАСС.