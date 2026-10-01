Трамп оценил состояние здоровья Си Цзиньпина

Президент США Дональд Трамп в беседе с журналом Time высказал мнение, что состояние здоровья председателя КНР Си Цзиньпина является идеальным.

Президент США Дональд Трамп в беседе с журналом Time высказал мнение, что состояние здоровья председателя КНР Си Цзиньпина является идеальным.

"Полагаю, что со здоровьем у него все отлично. Мы вместе провели очень интенсивные два дня, мы посетили множество мест. Здоровье у него в идеальном состоянии, я такие вещи сразу замечаю", - сказал американский лидер.

Си Цзиньпин посетил США с государственным визитом 23-25 сентября, сообщает ТАСС.