Президент США Дональд Трамп в беседе с журналом Time высказал мнение, что состояние здоровья председателя КНР Си Цзиньпина является идеальным.
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Политика
Трамп оценил состояние здоровья Си Цзиньпина
1 октября 2026 / 18:30
© Win McNamee/ Getty Images/ТАСС
Президент США Дональд Трамп в беседе с журналом Time высказал мнение, что состояние здоровья председателя КНР Си Цзиньпина является идеальным.
"Полагаю, что со здоровьем у него все отлично. Мы вместе провели очень интенсивные два дня, мы посетили множество мест. Здоровье у него в идеальном состоянии, я такие вещи сразу замечаю", - сказал американский лидер.
Си Цзиньпин посетил США с государственным визитом 23-25 сентября, сообщает ТАСС.
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