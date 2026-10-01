Россия и Белоруссия разработали план углубления интеграции на предстоящие три года. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе заседания Совета министров Союзного государства РФ и Белоруссии.
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Интеграция
Мишустин: Россия и Белоруссия разработали план углубления интеграции
1 октября 2026 / 17:47
© Александр Астафьев/ POOL/ ТАСС
Россия и Белоруссия разработали план углубления интеграции на предстоящие три года. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе заседания Совета министров Союзного государства РФ и Белоруссии.
По его словам, "подготовлен комплекс мер по углублению интеграции на ближайшие три года".
Мишустин отметил, что "в приоритете укрепление единого экономического пространства, координация промышленной и аграрной политики, цифровое развитие, решение поставленных президентами задач в финансовом, энергетическом секторе".
"И, разумеется, в области здравоохранения, культуры, образования и во многих других, которые непосредственно влияют на благополучие населения", - указал он, сообщает ТАСС.
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