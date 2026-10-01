Мишустин: Россия и Белоруссия разработали план углубления интеграции

Россия и Белоруссия разработали план углубления интеграции на предстоящие три года. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе заседания Совета министров Союзного государства РФ и Белоруссии.

Россия и Белоруссия разработали план углубления интеграции на предстоящие три года. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе заседания Совета министров Союзного государства РФ и Белоруссии.

По его словам, "подготовлен комплекс мер по углублению интеграции на ближайшие три года".

Мишустин отметил, что "в приоритете укрепление единого экономического пространства, координация промышленной и аграрной политики, цифровое развитие, решение поставленных президентами задач в финансовом, энергетическом секторе".

"И, разумеется, в области здравоохранения, культуры, образования и во многих других, которые непосредственно влияют на благополучие населения", - указал он, сообщает ТАСС.