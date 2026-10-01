Государства НАТО, которые соглашаются размещать на своих территориях вблизи границ с Россией ядерное оружие, глубоко заблуждаются, никакой безопасности это не обеспечит. На этом акцентировал внимание пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Политолог Киреев: шансы войны США и Китая резко снизились
1 октября 2026 / 12:05
Эксперт Брутер: фальсификации – единственный шанс республиканцев на выборах
1 октября 2026 / 12:02
Рютте считает, что войну с Ираном должна была начать Европа
1 октября 2026 / 10:39
Безопасность
Песков: размещение ядерного оружия у границ РФ не обеспечит безопасность стран НАТО
1 октября 2026 / 17:59
© Гавриил Григоров/ пресс-служба президента РФ/ ТАСС
Государства НАТО, которые соглашаются размещать на своих территориях вблизи границ с Россией ядерное оружие, глубоко заблуждаются, никакой безопасности это не обеспечит. На этом акцентировал внимание пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Те страны, которые самоуспокаивают себя тем, что, дескать, давайте вблизи российских границ размещать ядерное оружие - они глубоко заблуждаются. Никакой безопасности НАТО им здесь не принесет, наоборот, это будет инструмент, который будет провоцировать эскалацию и рост напряженности", - отметил представитель Кремля, сообщает ТАСС.
Также по теме:
01.10.2026 18:58Патрушев отреагировал на угрозы НАТО Калининградской области
01.10.2026 16:44Дмитриев считает "мудрым" заявление премьера Литвы об отсутствии угрозы со стороны России
29.09.2026 21:20В НАТО заявили, что альянс не угрожает России
29.09.2026 11:19Российское посольство предупредило Лондон о последствиях плана по блокаде Калининграда
28.09.2026 20:45Хаменеи: Аравийское море вскоре будет очищено от сил противника
28.09.2026 12:15Президент отметил, что ядерный паритет РФ обеспечен трудом многих поколений атомщиков
23.09.2026 17:59Рютте: статья о коллективной обороне НАТО преднамеренно размытая
23.09.2026 16:57В США признали, что Россия не стремится к конфликту с НАТО
Актуально