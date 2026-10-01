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Безопасность

Песков: размещение ядерного оружия у границ РФ не обеспечит безопасность стран НАТО

Песков: размещение ядерного оружия у границ РФ не обеспечит безопасность стран НАТО Песков: размещение ядерного оружия у границ РФ не обеспечит безопасность стран НАТО

Государства НАТО, которые соглашаются размещать на своих территориях вблизи границ с Россией ядерное оружие, глубоко заблуждаются, никакой безопасности это не обеспечит. На этом акцентировал внимание пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Государства НАТО, которые соглашаются размещать на своих территориях вблизи границ с Россией ядерное оружие, глубоко заблуждаются, никакой безопасности это не обеспечит. На этом акцентировал внимание пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Те страны, которые самоуспокаивают себя тем, что, дескать, давайте вблизи российских границ размещать ядерное оружие - они глубоко заблуждаются. Никакой безопасности НАТО им здесь не принесет, наоборот, это будет инструмент, который будет провоцировать эскалацию и рост напряженности", - отметил представитель Кремля, сообщает ТАСС.

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Теги:
#россия
#нато
#безопасность
#ядерное оружие
#границы
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