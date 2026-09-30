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Медведь застрелен в 40 км от центра Токио

Медведь застрелен в 40 км от центра Токио Медведь застрелен в 40 км от центра Токио

Медведя, попавшего в ловушку в районе Большого Токио, пришлось застрелить по требованию местных властей, сообщают японские СМИ. Инцидент произошел в жилой застройке Хатиодзи, города-спутника японской столицы, расположенного в 40 км от центра мегаполиса.

Медведя, попавшего в ловушку в районе Большого Токио, пришлось застрелить по требованию местных властей, сообщают японские СМИ. Инцидент произошел в жилой застройке Хатиодзи, города-спутника японской столицы, расположенного в 40 км от центра мегаполиса.

В большом Токио сосредоточено примерно треть населения Японии – 38 млн человек. Однако, в зоны промышленной и жилой застройки местами вклиниваются лесистые зоны на возвышенностях, вполне пригодные для обитания медведей.

Собственно проблема выхода этих животных к жилью особенно обострилась в Японии начиная с прошлого года. В 2025 финансовом году зафиксировано 58 тыс. случае встречи жителей с медведями поблизости от населенных пунктов. Это абсолютный рекорд за все время ведения такой статистики с 2009 года. Животные забирались в дома, магазины, туалеты на отдаленных станциях, бродили по улицам городов и поселков. Наиболее вопиющий случай – обнаружение следов дикого медведя на территории городского зоопарка на о. Хоккайдо.

Проблема находится на контроле центрального правительства, поскольку в результате нападений медведей в 2025 году по всей Японии погибли 13 человек и пострадали 238, что также стало антирекордом.

Японские зоологи предполагают, что причиной активности медведей является как плохой урожай буковых орехов в лесных массива, толкающих животных на поиски пищи ближе к человеческому жилью, так и проблема резкого снижения сельского населения, что объективно создает возможность для расширения ареала их обитания. Нарастающие демографические пролемы Японии, видимо, только обострят ситуацию. 

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Теги:
#медведи
#токио
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