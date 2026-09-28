Первый генералиссимус России: подвижничество и подвиг, длиною в жизнь

Марина Харькова, журналист

Восстановлению и увековечиванию памяти героя былых времен, с чьим именем связаны величие и слава России, ее уникальные воинские и духовные традиции, была посвящена Всероссийская научная конференция «Первый русский генералиссимус Алексей Семенович Шеин: военные заслуги и духовное служение». Она состоялась 24 сентября в Московской духовной академии при Свято‑Троицкой Сергиевой Лавре. Масштабный форум был приурочен к 330-летию победоносного взятия крепости Азов (1696–2026) — первой крупной победы царя Петра I и его полководца Алексея Шеина. Эта победа знаменовала рождение России как великой державы и привела к созданию регулярной армии и флота. Тогда же царский воевода Шеин удостоился высшего в России воинского звания генералиссимуса.

Организаторы конференции - Московская духовная академия, кафедра церковной истории, Свято-Троицкая Сергиева Лавра, РОО «Культурно-исторический центр «Спасская слобода» (г. Москва) – сделали колоссальную работу. Не только пригласили широкий круг специалистов: историков, военных экспертов, археологов, богословов, потомков великого генералиссимуса, но и систематизировали массивы данных о деятельности великого полководца, подчеркнули связь времен и преемственность поколений героев в российской истории. Личность Шеина, соединившая воинский подвиг и духовное служение, осмысление его вклада в становление России как великого государства — это предмет гордости и в нынешние времена, и яркий пример для патриотического воспитания.

«Азовская победа научила Петра всё время побеждать», — констатировал Константин Шеин, генерал-майор запаса и потомок рода Шеиных.

«Мы присутствуем при возвращении знаменательной фигуры. Это один из наших национальных героев, о котором мы мало знаем», — отметил Алексей Светозарский, профессор, заведующий кафедрой церковной истории Московской духовной академии, модератор конференции.

Судьба первого российского генералиссимуса Алексея Шеина прямо связана со Свято-Троицкой Сергиевой Лаврой: с конца 16 века в Троицком монастыре хоронили представителей рода Шеиных — и здесь же нашел свое упокоение выдающийся военачальник. Кроме военных побед, его имя прославлено многочисленными благими делами – возведением храмов и благотворительностью. Память о нем живет и в исторической Спасской слободе Москвы, где располагалась загородная усадьба «Шеин двор» и был возведен Спасо-Преображенский храм.

Первый русский генералиссимус скончался в 1700 году. В 2014-м исследователи Института археологии РАН обнаружили родовое захоронение Шеиных у Духовской церкви. В 2016-м по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла над могилой стараниями потомков установили обелиск.

«Промыслительно, что местом упокоения первого русского генералиссимуса стала именно Троице-Сергиева Лавра. Отрадно сознавать, что историческая память о нём бережно сохраняется и увековечивается не только в славном городе Азове, где установлен памятник герою, но и в Москве, в Спасской слободе, с которой тесно связана жизнь полководца. И, конечно же, эта память свято чтится здесь, в Сергиевом Посаде, в Троице-Сергиевой Лавре и в Московской духовной академии, где она обретает глубокое научно-богословское и историческое осмысление», — подчеркнул наместник Троицкой обители, ректор МДА епископ Сергиево-Посадский и Дмитровский Кирилл.

Состав участников конференции объединил преподавателей Московской духовной академии, представителей Минобороны РФ, НИИ военной истории Военной академии Генштаба, учёных Института археологии РАН, экспертов Сергиево-Посадского и Азовского музеев-заповедников, представителей Торгово-промышленной палаты Москвы и общественных организаций. Организаторы форума заверили, что работа по увековечению имени Алексея Семёновича Шеина будет продолжена и в дальнейшем.

Преподаватель кафедры церковной истории, игумен Герасим (Дьячков) огласил приветственное слово ректора МДА, наместника Троице-Сергиевой лавры епископа Сергиево-Посадского и Дмитровского Кирилла. А обсуждение охватило широкий спектр вопросов, связанных со становлением регулярной армии, военно-историческим значением Азовских походов и изучением некрополя рода Шеиных.

Аспирант кафедры церковной истории МДА иерей Александр Морозов представил образ генералиссимуса в неразрывном триединстве: как выдающегося военачальника, глубоко верующего христианина и активного храмоздателя.

Потомок рода Шеиных, генерал-майор запаса Константин Шеин представил сравнительный анализ высших воинских званий в мировой истории и определил место первого русского генералиссимуса среди них. Фундаментальный блок военной истории раскрыли представители академической науки. Представители НИИ военной истории Военной академии Генерального штаба ВС РФ – полковник Александр Смуров и полковник Александр Шишов – рассмотрели вопросы логистики, тактики и руководства войсками в кампании 1696 года. Полковник Алексей Виноградов посвятил выступление историко-правовому первенству Алексея Шеина как первого отечественного генералиссимуса, получившего это звание «по праву победы». Старший научный сотрудник НИИ военной истории Военной академии Генштаба ВС РФ, кандидат исторических наук доцент Александр Соклаков рассмотрел духовно-идеологическое значение чтимых икон, сопровождавших русские войска, проведя исторические параллели с современными информационно-идеологическими вызовами.

Старший научный сотрудник Азовского историко-археологического и палеонтологического музея-заповедника имени А. А. Горбенко Виктория Бурлака в видеодокладе рассказала о масштабах фортификационных работ в Азове после его взятия. Почетный реставратор Москвы, главный архитектор Свято-Троицкой Сергиевой лавры Сергей Демидов и заместитель директора по науке Института археологии РАН Анна Энговатова представили результаты археологических исследований и реставрации семейного захоронения Шеиных. Заведующая отделом Сергиево-Посадского музея-заповедника Татьяна Токарева познакомила собравшихся с реликвиями рода Шеиных, хранящимися в музейных фондах.

Важный акцент в своем докладе сделал президент Торгово-промышленной палаты г. Москвы, полковник запаса Владимир Платонов. Он обратил особое внимание на традиции московского меценатства и государственного служения на примере А.С. Шеина. и отметил, что историческая память особенно важна для Москвы – города, который создавался не только решениями власти и крупными государственными событиями, но и трудом, талантом, инициативой и личной ответственностью многих поколений людей. Военачальники и государственные деятели, священнослужители и ученые, купцы и промышленники, благотворители, врачи, педагоги, архитекторы и рабочие – все они формировали облик столицы и ее нравственную основу.

«История московского предпринимательства и благотворительности неразрывно связана с традициями служения своему Отечеству. На примере жизни первого генералиссимуса Алексея Семёновича Шеина мы видим, как воинская доблесть и государственное управление естественным образом сочетались с попечительством о храмах и заботой о духовной опоре общества. Для современного делового сообщества столицы эта преемственность – не просто память, а действующий ориентир социально ответственного поведения и участия в укреплении нашего государства», – отметил Владимир Платонов.

Охват тем конференции был действительно масштабным: от военной истории Азовских походов, тактики и полководческого искусства Алексея Шеина и зарождения регулярной армии до церковно-государственных отношений и традиций благотворительности, связанных с именем первого генералиссимуса и его родом. Отдельно обсуждалась преемственность этих традиций и их актуальность в современных условиях. Значимость форума очевидна: он связал воедино усилия светских и церковных исследователей для дальнейшего изучения духовного наследия выдающихся государственных деятелей России в целом, а также эпохи петровских преобразований и исторической некрополистики Троице-Сергиевой лавры.

В итоговом коммюнике участники конференции подчеркнули необходимость и важность комплексного увековечения памяти первого генералиссимуса Алексея Шеина в Москве. Особое внимание было обращено на мемориальный проект «Спас в Спасах», предполагающий создание на территории Спасской слободы историко-мемориального комплекса.



«Алексей Семенович Шеин — историческая фигура, которая до сих пор остается в тени, хотя именно он стал первым российским генералиссимусом. 330-летие Азовской победы и пожалование ему Петром I высшего титула — это повод не только отдать должное полководцу, но и поставить практический вопрос: почему в Москве до сих пор нет ни памятника, ни мемориальной доски человеку, чья жизнь и служба неразрывно связаны со столицей?», — обозначил проблему аспирант кафедры церковной истории МДА, один из организаторов конференции, иерей Александр Морозов.

Он отметил, что Шеин был не только выдающимся военачальником, но и глубоко верующим человеком, храмоздателем и попечителем монастырей. Патриарх Адриан, благословляя его на Азовский поход, вручил ему три великие святыни: знамя с образом «Спаса Еммануила», Нерукотворный образ Спасителя и Животворящий Крест Господень.

«Эти святыни стали духовным оружием похода — они соединили воинское служение с защитой православной веры и придали кампании характер духовного деяния, а не просто военной операции», — сказал Александр Морозов.

Жизнь военачальника Шеина неразрывно связана с двумя московскими адресами. Первый — городской двор в Китай-городе на Ильинке, где он жил и управлял Пушкарским, Иноземским и Рейтарским приказами — по сути, занимал должность, сопоставимую с современным министром обороны. Второй — загородная резиденция в Спасской слободе (ныне Красносельский район), где в 1696–1697 годах всей Москвой праздновалась Азовская победа. По одной из научных гипотез, Шеин построил здесь каменный храм Спаса Преображения — как благодарение Богу за победу русского оружия под Азовом. Такая традиция глубоко укоренена в отечественной истории: памятниками ратной славы становились храмы, возводившиеся в память о важнейших победах России. Служение Алексея Шеина Отечеству было неотделимо от его личной веры и заботы о Церкви: он строил храмы, делал вклады в Троице-Сергиев монастырь, поддерживал церковное устроение.

«Конференция ставила три задачи: научную — систематизировать архивные данные и ввести в оборот новые источники; просветительскую — актуализировать имя Шеина для широкой аудитории; практическую — сформулировать предложения по увековечению памяти полководца. На конференции констатирована необходимость увековечения памяти первого российского генералиссимуса в Москве, где до сих пор нет ни памятника, ни мемориальной доски. При этом памятник Шеину есть в Азове, бюст — в Тобольске, а на могиле в Лавре восстановлен обелиск», — сказал Александр Морозов.

И речь идет не просто о сохранении памяти, а о формировании исторической среды, где имя Шеина может и должно стать одним из символов Красносельского района. Это вклад в туристическую привлекательность, в образовательные программы, в патриотическое воспитание. По мнению ученого и священнослужителя, научное сообщество, Церковь, музейные работники и общественность готовы к системной работе. «Дело — за конкретными решениями и поддержкой городских властей. Москва, которая гордится своей историей, не может позволить себе забывать тех, кто эту историю создавал», — резюмировал Александр Морозов.

И действительно, памятник Шеину в 2009 году установлен в Азове, в Тобольске установлен бюст (горельеф), восстановлен обелиск на могиле в Лавре. В 2026 году спущен на воду танкер «Алексей Шеин» для ВМФ России. Но в Москве, где Шеин жил и служил, где принимались ключевые решения по военному строительству, формировалась новая армия, закладывались основы побед, увековечение памяти до сих пор не произошло. Такое несоответствие между историческим значением личности и ее присутствием в городском пространстве столицы нельзя считать справедливым. И появление памятника, мемориальной доски или другой формы увековечивания памяти, чтобы отдать должное масштабу личности и заслугам Шеина, было бы благодарным, логичным и важным решением – и в настоящем, и для будущих поколений.



