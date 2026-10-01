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Утомленные демократией

Политолог Видим Трухаче комментирует заявления Макрона о кризисе демократии в Европе

Утомленные демократией Утомленные демократией

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил о кризисе демократии в Европе. Он считает, что Европа испытывает усталость от демократии, которая, по его мнению, переживает «кризис эффективности» из-за множества сдержек и противовесов, что «порождает интерес к авторитарным режимам». Это способствует росту влияния «демагогических» и крайних сил, поскольку они предлагают решения, которые «гораздо быстрее», но при этом «примитивны», отметил Макрон. Кризис усугубляется и социальными сетями с непрозрачными алгоритмами, убежден президент.

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил о кризисе демократии в Европе. Он считает, что Европа испытывает усталость от демократии, которая, по его мнению, переживает «кризис эффективности» из-за множества сдержек и противовесов, что «порождает интерес к авторитарным режимам». Это способствует росту влияния «демагогических» и крайних сил, поскольку они предлагают решения, которые «гораздо быстрее», но при этом «примитивны», отметил Макрон. Кризис усугубляется и социальными сетями с непрозрачными алгоритмами, убежден президент.

По его мнению, кризис начался с деиндустриализации, когда «перестало выполняться обещание» создать экономику, позволяющую каждому «жить лучше». Ситуацию усугубил демографический кризис, который европейцы попытались компенсировать за счет иммиграции, что пошатнуло сложившийся в обществах консенсус, считает французский лидер.

Год назад вице-президент США Джей Ди Вэнс подверг критике европейские страны, указав, что они сами представляют для себя угрозу. "Угроза, которая меня волнует больше всего, в отношении Европы - это не Россия, и не Китай, и никакой-либо внешний игрок. Меня волнует угроза, исходящая изнутри. Отход Европы от некоторых ее самых фундаментальных ценностей, которые разделяют в США", - сказал он, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности.

Он указал, что в течение многих лет считалось, что США оказывают помощь и финансирование "во имя наших общих демократических ценностей", однако, по его словам, ситуация изменилась. "Когда мы видим, что европейские суды отменяют выборы, высокопоставленные официальные лица грозят отменять другие, то мы должны задать вопрос, придерживаемся ли мы сами должного высокого уровня стандартов", - продолжил он.

Доцент Финансового университета при Правительстве РФ Вадим Трухачев не видит «разницы между кризисом системы и проблемами управления в Европе. Макрон сказал прописную истину.  Но если говорить о Франции, то раньше Макрон признавал, что во Франции существует несколько миллионов человек, живущих в гетто и совершенно не подчиняющихся законам Французской республики. Если эти гетто в Париже, в Марселе, в Леоне становятся рассадниками исламизма и криминала, как же правым настроениям не расти. Поэтому это кризис идеологии».  

Эксперт также не считает подобные заявления признаком «углубления идеологического раскола Европы и США. Правые настроения в Европе растут из-за издержек европейской миграционной политики, и США не имеют к этому никакого отношения. Да, в некоторой степени эти настроения растут из-за евробюрократии и руководства отдельных государств, где людей не слышат в принципе. Но главное недовольство – миграционная политика. Между Европой и США расхождения на уровне риторики».            

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Теги:
#макрон
#европа
#демократия
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