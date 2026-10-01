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Будет ли Лондон мириться с Брюсселем?

Мнение политолога Елены Ананьевой

Будет ли Лондон мириться с Брюсселем? Будет ли Лондон мириться с Брюсселем?

 

 

Великобритания может остаться вне ЕС, но может и вернуться в европейское сообщество, если на то будет воля населения. Об этом заявил в интервью радиостанции Би-би-си премьер-министр Соединенного Королевства Энди Бернэм.

«Мы можем оставить все как есть. Это определенно один из вариантов, если люди считают, что нынешнее положение стоит сохранить. Мы можем изучить то, что [бывший министр финансов] Джордж Осборн говорил о таможенном союзе, можем рассмотреть предложение либерал-демократов о едином рынке, о котором они говорили на своем съезде, или же можем пойти до конца», - сказал Бернэм.

В 2016 году на референдуме британцы высказались за «развод» с Брюсселем.

Руководитель центра Британских исследований Института Европы РАН, ведущий научный сотрудник Елена Ананьева отмечает, что «Бернэм был сторонником ЕС еще до своего премьерства, и говорил о том, что он надеется, что Британия вернется в ЕС еще при его жизни. Конечно Британия пострадала от Брексита. 45% ее торговли приходились на ЕС. Кроме того, когда Британия выходила из ЕС, Борис Джонсон намеренно не стал заключать с Брюсселем соглашение по вопросам безопасности и обороны, чтобы не связывать Британии руки. Сейчас Трамп тоже собирается освободиться от обязательств перед Европой. Но Стармер, когда пришел к власти, начал сближение с ЕС. Был проведен саммит Британии и Евросоюза. В ноябре пройдет второе такое мероприятие. Британия осознала, что оставаться вне ЕС ей не выгодно. Но другое дело, как Брюссель на это посмотрит. Макрон уже приветствовал возвращение Британии, но дело в том, что Британия будет в ЕС уже на общих основаниях, и вряд ли Брюссель предоставит Лондону такие же преференции, какие были раньше».

Касаясь лозунга возвращения в ЕС, с которым выступают Шотландия и другие регионы Великобритании, эксперт заметила, что «Шотландия, Уэльс и Северная Ирландия подписали меморандум о том, чтобы им предоставили право провести референдумы о самоопределении. Однако его исход, включая и итоги голосования по членству в ЕС, не предопределены. Опросы показывают, что где-то 1/3 населения в этих регионах желает выхода из состава Великобритании.  Поэтому это скорее попытка давления на Лондон дабы получать от него какие-то уступки, чем причина, по которой Бернэм выступил с инициативой возвращения в ЕС. Но эта идея совпала с тем, что хочет нынешнее правительство в Лондоне. Недаром премьер сказал, что тема ЕС будет фигурировать в манифесте лейбористов на ближайших выборах. Но смогут ли лейбористы их выиграть - большой вопрос».            

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Теги:
#ес
#великобритания
#брексит
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