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Политика

Мендель: Киев приносит в жертву поколения в погоне за "победой"

Мендель: Киев приносит в жертву поколения в погоне за "победой" Мендель: Киев приносит в жертву поколения в погоне за "победой"

Украинские власти намерены добиться нереалистичной "победы" над Россией, принося в жертву целые поколения. На этом акцентировала внимание бывший пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель в соцсети X.

Украинские власти намерены добиться нереалистичной "победы" над Россией, принося в жертву целые поколения. На этом акцентировала внимание бывший пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель в соцсети X.

"Правительство Украины продолжает нагнетать обстановку и требовать нереалистичной победы, жертвуя целыми поколениями. Украинцы устали от милитаризации и автократической системы", - указала она.

Мендель считает, что украинцы заслуживают правительства, которое будет заботиться о них. "Но постоянные выступления Зеленского имеют трагические последствия и больше не вызывают аплодисментов - только отчаяние", - подчеркнула она, сообщает ТАСС.

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Теги:
#киев
#победа
#мендель
#поколения
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