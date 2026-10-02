Украинские власти намерены добиться нереалистичной "победы" над Россией, принося в жертву целые поколения. На этом акцентировала внимание бывший пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель в соцсети X.
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Политика
Мендель: Киев приносит в жертву поколения в погоне за "победой"
2 октября 2026 / 12:59
© AP Photo/ Julia Demaree Nikhinson/ТАСС
Украинские власти намерены добиться нереалистичной "победы" над Россией, принося в жертву целые поколения. На этом акцентировала внимание бывший пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель в соцсети X.
"Правительство Украины продолжает нагнетать обстановку и требовать нереалистичной победы, жертвуя целыми поколениями. Украинцы устали от милитаризации и автократической системы", - указала она.
Мендель считает, что украинцы заслуживают правительства, которое будет заботиться о них. "Но постоянные выступления Зеленского имеют трагические последствия и больше не вызывают аплодисментов - только отчаяние", - подчеркнула она, сообщает ТАСС.
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