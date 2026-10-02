Украинские власти намерены добиться нереалистичной "победы" над Россией, принося в жертву целые поколения. На этом акцентировала внимание бывший пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель в соцсети X.

Украинские власти намерены добиться нереалистичной "победы" над Россией, принося в жертву целые поколения. На этом акцентировала внимание бывший пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель в соцсети X.

"Правительство Украины продолжает нагнетать обстановку и требовать нереалистичной победы, жертвуя целыми поколениями. Украинцы устали от милитаризации и автократической системы", - указала она.

Мендель считает, что украинцы заслуживают правительства, которое будет заботиться о них. "Но постоянные выступления Зеленского имеют трагические последствия и больше не вызывают аплодисментов - только отчаяние", - подчеркнула она, сообщает ТАСС.