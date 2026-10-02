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The Tennessean: состояние выжившей после казни в США оценивается как критическое

The Tennessean: состояние выжившей после казни в США оценивается как критическое The Tennessean: состояние выжившей после казни в США оценивается как критическое

Криста Пайк, выжившая после неудачной попытки смертной казни в штате Теннесси, находится в критическом состоянии. Об этом со ссылкой на адвокатов осужденной пишет местная газета The Tennessean.

Криста Пайк, выжившая после неудачной попытки смертной казни в штате Теннесси, находится в критическом состоянии. Об этом со ссылкой на адвокатов осужденной пишет местная газета The Tennessean.

Сообщается, что в настоящее время Пайк находится больнице недалеко от тюрьмы, где накануне приговор приводился в исполнение. 

В среду в тюрьме Нэшвилла Пайк ввели две дозы смертельной инъекции, однако она осталась жива. Вместе с тем исполнители израсходовали семь игл. Ранее адвокаты обращали внимание, что осужденная болеет тромбоцитозом, при котором введение препарата может повлечь образование тромбов и привести к дополнительным страданиям.

Пайк должна была стать первой более чем за 200 лет казненной в Теннесси женщиной. После неудачи губернатор штата Билл Ли поручил провести расследование и отменил еще одну смертную казнь, которая должна была состояться в этом году.

На момент совершения преступления в 1995 году Пайк было 18 лет. Она и ее спутник были признаны виновными в убийстве 19-летней Коллин Слеммер. При этом на теле жертвы был вырезан сатанинский символ, сообщает ТАСС.

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Теги:
#сша
#казнь
#критическое состояние
#выжившая
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