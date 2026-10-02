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Экономика

Российский рынок акций снижается на открытии торгов

Российский рынок акций снижается на открытии торгов Российский рынок акций снижается на открытии торгов

Российский рынок акций снижается на открытии основной торговой сессии 2 октября, свидетельствуют данные Московской биржи. Курс юаня демонстрирует рост.

Российский рынок акций снижается на открытии основной торговой сессии 2 октября, свидетельствуют данные Московской биржи. Курс юаня демонстрирует рост.

По состоянию на 09:00 мск, индексы Мосбиржи и РТС росли на 0,01% и торговались на уровне 2 280,06 и 862,83 пункта соответственно. Курс юаня к рублю в начале торгов Мосбиржи рос на 2,05 копейки по сравнению с уровнем закрытия предыдущей сессии и находился на отметке в 12,434 рубля.

К 09:30 мск индекс Мосбиржи перешел к снижению и составлял 2 275,67 пункта (-0,18%), индекс РТС находился на уровне 861,17 пункта (-0,18%). Вместе стем курс китайской валюты рос на 1,55 копейки и составлял 12,429 рубля.

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Теги:
#россия
#рынок акций
#торги
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