Российский рынок акций снижается на открытии основной торговой сессии 2 октября, свидетельствуют данные Московской биржи. Курс юаня демонстрирует рост.
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Экономика
Российский рынок акций снижается на открытии торгов
2 октября 2026 / 11:59
© Валерий Шарифулин/ ТАСС
Российский рынок акций снижается на открытии основной торговой сессии 2 октября, свидетельствуют данные Московской биржи. Курс юаня демонстрирует рост.
По состоянию на 09:00 мск, индексы Мосбиржи и РТС росли на 0,01% и торговались на уровне 2 280,06 и 862,83 пункта соответственно. Курс юаня к рублю в начале торгов Мосбиржи рос на 2,05 копейки по сравнению с уровнем закрытия предыдущей сессии и находился на отметке в 12,434 рубля.
К 09:30 мск индекс Мосбиржи перешел к снижению и составлял 2 275,67 пункта (-0,18%), индекс РТС находился на уровне 861,17 пункта (-0,18%). Вместе стем курс китайской валюты рос на 1,55 копейки и составлял 12,429 рубля.
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