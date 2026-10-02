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Политика

Лукашенко принял Мишустина в Белоруссии

Лукашенко принял Мишустина в Белоруссии Лукашенко принял Мишустина в Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко принял во Дворце Независимости премьер-министра РФ Михаила Мишустина. Такие встречи по традиции проходят, когда глава российского правительства посещает Минск, сообщает ТАСС.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко принял во Дворце Независимости премьер-министра РФ Михаила Мишустина. Такие встречи по традиции проходят, когда глава российского правительства посещает Минск, сообщает ТАСС.

Прошлая встреча Мишустина и Лукашенко состоялась в конце августа в Москве - в ходе визита белорусского лидера в Россию.

Ранее Мишустин обращал внимание, что Россия и Белоруссия реализуют массу проектов, при этом главный стимул к их воплощению своими прямыми поручениями дали именно президенты двух стран - Владимир Путин и Александр Лукашенко.

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