Новак поделился прогнозом по росту ВВП России в 2027 году

Рост ВВП России в следующем году прогнозируется на уровне 1,4% с последующим выходом на 2,4% в 2029 году. Такими ожиданиями поделился вице-премьер РФ Александр Новак, выступая на пленарном заседании Совета Федерации.

Рост ВВП России в следующем году прогнозируется на уровне 1,4% с последующим выходом на 2,4% в 2029 году. Такими ожиданиями поделился вице-премьер РФ Александр Новак, выступая на пленарном заседании Совета Федерации.

"Рост валового внутреннего продукта ожидается в 2027 году на 1,4% с последующим выходом на 2,4% к 2029 году", - отметил он, передает ТАСС.