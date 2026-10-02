Рост ВВП России в следующем году прогнозируется на уровне 1,4% с последующим выходом на 2,4% в 2029 году. Такими ожиданиями поделился вице-премьер РФ Александр Новак, выступая на пленарном заседании Совета Федерации.
Политолог Киреев: шансы войны США и Китая резко снизились
1 октября 2026 / 12:05
Эксперт Брутер: фальсификации – единственный шанс республиканцев на выборах
1 октября 2026 / 12:02
Рютте считает, что войну с Ираном должна была начать Европа
1 октября 2026 / 10:39
Экономика
Новак поделился прогнозом по росту ВВП России в 2027 году
2 октября 2026 / 12:30
© Донат Сорокин/ ТАСС
Рост ВВП России в следующем году прогнозируется на уровне 1,4% с последующим выходом на 2,4% в 2029 году. Такими ожиданиями поделился вице-премьер РФ Александр Новак, выступая на пленарном заседании Совета Федерации.
"Рост валового внутреннего продукта ожидается в 2027 году на 1,4% с последующим выходом на 2,4% к 2029 году", - отметил он, передает ТАСС.
Также по теме:
01.10.2026 18:46Таджикистан заинтересован в притоке капитала из России
29.09.2026 17:15Греф: страх и лень служат главными двигателями прогресса
22.09.2026 18:32Греф надеется на рекордную прибыль Сбера по итогам 2026 года
21.09.2026 19:33Силуанов заявил о "непростом" проекте федерального бюджета
18.09.2026 10:59Путин обозначил приоритеты федерального бюджета на 2027 год
17.09.2026 21:58Президент РФ спрогнозировал рост нефтегазовых доходов
17.09.2026 21:17Путин заявил, что инфляция в России находится под контролем
14.09.2026 10:59Кабмин утвердил стратегию развития креативной экономики до 2036 года
10:59Путин заметил, что объясниться "без слов" с президентом США ему будет сложнее, чем с лидером КНР
Актуально