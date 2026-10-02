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Экономика

Новак поделился прогнозом по росту ВВП России в 2027 году

Новак поделился прогнозом по росту ВВП России в 2027 году Новак поделился прогнозом по росту ВВП России в 2027 году

Рост ВВП России в следующем году прогнозируется на уровне 1,4% с последующим выходом на 2,4% в 2029 году. Такими ожиданиями поделился вице-премьер РФ Александр Новак, выступая на пленарном заседании Совета Федерации.

Рост ВВП России в следующем году прогнозируется на уровне 1,4% с последующим выходом на 2,4% в 2029 году. Такими ожиданиями поделился вице-премьер РФ Александр Новак, выступая на пленарном заседании Совета Федерации.

"Рост валового внутреннего продукта ожидается в 2027 году на 1,4% с последующим выходом на 2,4% к 2029 году", - отметил он, передает ТАСС.

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#ввп
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