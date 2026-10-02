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Международную федерацию хоккея возглавил немец Райндль

Международную федерацию хоккея возглавил немец Райндль Международную федерацию хоккея возглавил немец Райндль

Международную федерацию хоккея (IIHF) возглавил немец Франц Райндль. Об этом со ссылкой на пресс-службу организации сообщает ТАСС.

Международную федерацию хоккея (IIHF) возглавил немец Франц Райндль. Об этом со ссылкой на пресс-службу организации сообщает ТАСС.

Выборы президента IIHF состоялись в рамках полугодового конгресса федерации на испанском Тенерифе. По результатам голосования 71-летний Райндль опередил чеха Петра Бржизу и представителя Киргизии Айваза Оморканова. 

Райндль входит в совет IIHF с 2016 года, возглавлял комитет IIHF по соревнованиям и комитет спортсменов. В качестве хоккеиста он участвовал в девяти чемпионатах мира, трех Олимпиадах и Кубке Канады. 

В течение более трех десятков лет Райндль работал генеральным менеджером сборной Германии и возглавлял Немецкий хоккейный союз.

В марте прежний президент IIHF Люк Тардиф заявил, что не планирует переизбираться на этот пост.

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Теги:
#президент
#хоккей
#международная федерация
#немец райндль
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