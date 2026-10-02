Международную федерацию хоккея возглавил немец Райндль

Международную федерацию хоккея (IIHF) возглавил немец Франц Райндль. Об этом со ссылкой на пресс-службу организации сообщает ТАСС .

Международную федерацию хоккея (IIHF) возглавил немец Франц Райндль. Об этом со ссылкой на пресс-службу организации сообщает ТАСС.

Выборы президента IIHF состоялись в рамках полугодового конгресса федерации на испанском Тенерифе. По результатам голосования 71-летний Райндль опередил чеха Петра Бржизу и представителя Киргизии Айваза Оморканова.

Райндль входит в совет IIHF с 2016 года, возглавлял комитет IIHF по соревнованиям и комитет спортсменов. В качестве хоккеиста он участвовал в девяти чемпионатах мира, трех Олимпиадах и Кубке Канады.

В течение более трех десятков лет Райндль работал генеральным менеджером сборной Германии и возглавлял Немецкий хоккейный союз.

В марте прежний президент IIHF Люк Тардиф заявил, что не планирует переизбираться на этот пост.