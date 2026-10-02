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Политика

Два экс-министра обороны Украины объявлены в международный розыск

Два экс-министра обороны Украины объявлены в международный розыск Два экс-министра обороны Украины объявлены в международный розыск

Экс-министров обороны Украины Алексея Резникова и Михаила Федорова объявили в международный розыск по обвинениям в преступлениях в отношении мирного населения Донбасса. Об этом заявила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко по итогам совещания, которое провел председатель ведомства Александр Бастрыкин в Луганске.

Экс-министров обороны Украины Алексея Резникова и Михаила Федорова объявили в международный розыск по обвинениям в преступлениях в отношении мирного населения Донбасса. Об этом заявила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко по итогам совещания, которое провел председатель ведомства Александр Бастрыкин в Луганске.

По ее словам, в рамках уголовного дела о жестоком обращении с жителями Донбасса установлена причастность к преступлениям бывших министров обороны Украины и членов СНБО Резникова и Федорова. "В 2021-2023 и 2026 годах они отдавали преступные приказы, обеспечивая проведение на территории Донбасса карательных военизированных операций", - указала Петренко.

Согласно информации СК, эти преступные действия привели к массовой гибели и ранениям гражданских лиц, разрушению объектов гражданской инфраструктуры, сообщает ТАСС.

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