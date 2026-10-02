Уровень доверия граждан президенту России Владимиру Путину составляет 70%. Об этом свидетельствуют данные исследования фонда "Общественное мнение", проведенного с 25 по 27 сентября среди 1,5 тыс. жителей из 51 субъекта РФ.
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Политика
ФОМ: о доверии Путину заявили 70% опрошенных россиян
2 октября 2026 / 13:16
© Александр Казаков/ пресс-служба президента РФ/ ТАСС
Уровень доверия граждан президенту России Владимиру Путину составляет 70%. Об этом свидетельствуют данные исследования фонда "Общественное мнение", проведенного с 25 по 27 сентября среди 1,5 тыс. жителей из 51 субъекта РФ.
"О доверии Владимиру Путину заявили 70% опрошенных. Кроме того, большинство граждан (72%) уверено, что глава государства хорошо выполняет свою работу", - следует из материалов исследования.
Как отмечается, положительную оценку работы правительства дали 45% респондентов. О том, что премьер-министр Михаил Мишустин работает хорошо, заявили 54% сограждан.
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