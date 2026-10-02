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ФОМ: о доверии Путину заявили 70% опрошенных россиян

ФОМ: о доверии Путину заявили 70% опрошенных россиян ФОМ: о доверии Путину заявили 70% опрошенных россиян

Уровень доверия граждан президенту России Владимиру Путину составляет 70%. Об этом свидетельствуют данные исследования фонда "Общественное мнение", проведенного с 25 по 27 сентября среди 1,5 тыс. жителей из 51 субъекта РФ.

Уровень доверия граждан президенту России Владимиру Путину составляет 70%. Об этом свидетельствуют данные исследования фонда "Общественное мнение", проведенного с 25 по 27 сентября среди 1,5 тыс. жителей из 51 субъекта РФ.

"О доверии Владимиру Путину заявили 70% опрошенных. Кроме того, большинство граждан (72%) уверено, что глава государства хорошо выполняет свою работу", - следует из материалов исследования.

Как отмечается, положительную оценку работы правительства дали 45% респондентов. О том, что премьер-министр Михаил Мишустин работает хорошо, заявили 54% сограждан.

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Теги:
#путин
#доверие
#россияне
#фом
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