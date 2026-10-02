Лукашенко заявил, что белорусы не позволят стрелять в спину россиянам

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заверил, что белорусы никогда не позволят стрелять в спину россиянам, сообщает ТАСС .

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заверил, что белорусы никогда не позволят стрелять в спину россиянам, сообщает ТАСС.

"Мы никогда не позволим стрелять русским в спину. Мы твердо придерживаемся этой позиции. Мы будем со своим братским народом", - подчеркнул Лукашенко при общении с главами правительственных делегаций, участвующих в заседании Евразийского межправительственного совета.

"Мы никогда не были предателями", - добавил он.