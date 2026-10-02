Президент Белоруссии Александр Лукашенко заверил, что белорусы никогда не позволят стрелять в спину россиянам, сообщает ТАСС.
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Политика
Лукашенко заявил, что белорусы не позволят стрелять в спину россиянам
2 октября 2026 / 13:59
© Николай Петров/ БелТА/ ТАСС
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заверил, что белорусы никогда не позволят стрелять в спину россиянам, сообщает ТАСС.
"Мы никогда не позволим стрелять русским в спину. Мы твердо придерживаемся этой позиции. Мы будем со своим братским народом", - подчеркнул Лукашенко при общении с главами правительственных делегаций, участвующих в заседании Евразийского межправительственного совета.
"Мы никогда не были предателями", - добавил он.
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