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ВС РФ взяли под контроль еще три населенных пункта в Харьковской и Сумской областях

ВС РФ взяли под контроль еще три населенных пункта в Харьковской и Сумской областях ВС РФ взяли под контроль еще три населенных пункта в Харьковской и Сумской областях

Подразделения "Севера" за прошедшую неделю взяли под контроль 10 населенных пунктов в Харьковской области, в том числе Грачевку и Сердобино за минувшие сутки, четыре - в Сумской, в том числе днем ранее Малую Рыбицу, подразделения "Центра" освободили два населенных пункта в Донецкой Народной Республике (ДНР), а "Востока" - один в Запорожской области. Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.

Подразделения "Севера" за прошедшую неделю взяли под контроль 10 населенных пунктов в Харьковской области, в том числе Грачевку и Сердобино за минувшие сутки, четыре - в Сумской, в том числе днем ранее Малую Рыбицу, подразделения "Центра" освободили два населенных пункта в Донецкой Народной Республике (ДНР), а "Востока" - один в Запорожской области. Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.

"На прошедшей неделе в ходе решительных действий взяты под контроль населенные пункты Петропавловка, Лозовая, Хрипуны, Крейдянка, Шабельное, Нестерное, Рубленое Харьковской области, а в четверг установлен контроль над населенными пунктами Грачевка и Сердобино Харьковской области. В Сумской области также взяты под контроль населенные пункты Марьино, Уланово, Толстодубово, в том числе вчера установлен контроль над населенным пунктом Малая Рыбица Сумской области. В Харьковской области установлен контроль над населенным пунктом Высокая Яруга", - указали в российском оборонном ведомстве.

Отмечается, что за неделю в результате активных наступательных действий подразделений группировки войск "Центр" освобождены населенные пункты Нововодяное и Веселое Поле ДНР. Кроме того, "в течение прошедшей недели подразделения группировки войск "Восток" продолжали продвижение в глубину обороны противника, освобожден населенный пункт Егоровка Запорожской области", информировали в МО РФ.

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Теги:
#вс рф
#контроль
#харьковская область
#сумская область
#села
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