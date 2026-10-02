Подразделения "Севера" за прошедшую неделю взяли под контроль 10 населенных пунктов в Харьковской области, в том числе Грачевку и Сердобино за минувшие сутки, четыре - в Сумской, в том числе днем ранее Малую Рыбицу, подразделения "Центра" освободили два населенных пункта в Донецкой Народной Республике (ДНР), а "Востока" - один в Запорожской области. Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС .

Подразделения "Севера" за прошедшую неделю взяли под контроль 10 населенных пунктов в Харьковской области, в том числе Грачевку и Сердобино за минувшие сутки, четыре - в Сумской, в том числе днем ранее Малую Рыбицу, подразделения "Центра" освободили два населенных пункта в Донецкой Народной Республике (ДНР), а "Востока" - один в Запорожской области. Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.

"На прошедшей неделе в ходе решительных действий взяты под контроль населенные пункты Петропавловка, Лозовая, Хрипуны, Крейдянка, Шабельное, Нестерное, Рубленое Харьковской области, а в четверг установлен контроль над населенными пунктами Грачевка и Сердобино Харьковской области. В Сумской области также взяты под контроль населенные пункты Марьино, Уланово, Толстодубово, в том числе вчера установлен контроль над населенным пунктом Малая Рыбица Сумской области. В Харьковской области установлен контроль над населенным пунктом Высокая Яруга", - указали в российском оборонном ведомстве.

Отмечается, что за неделю в результате активных наступательных действий подразделений группировки войск "Центр" освобождены населенные пункты Нововодяное и Веселое Поле ДНР. Кроме того, "в течение прошедшей недели подразделения группировки войск "Восток" продолжали продвижение в глубину обороны противника, освобожден населенный пункт Егоровка Запорожской области", информировали в МО РФ.