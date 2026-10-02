Япония применила новые санкции в отношении России

Япония применяет санкции в отношении компаний и физических лиц из России. Об этом со ссылкой на соответствующий документ японского правительства сообщает ТАСС .

Япония применяет санкции в отношении компаний и физических лиц из России. Об этом со ссылкой на соответствующий документ японского правительства сообщает ТАСС.

Как отмечается, рестрикции вводятся против компаний и организаций, физлиц, а также впервые - в отношении 35 судов, которые, по утверждению Токио, связаны с РФ.

В санкционный список, в частности, включены: гендиректор "ВНИИР-прогресс" Владислав Костин, замглавы Ростеха Дмитрий Леликов, топ-менеджер Ростеха Василий Бровко, "Военторг", "ВНИИР-Прогресс", "Алабуга Девелопмент", "Алабуга Машинери", "Уралвагонзавод".

Кроме того, ограничения затронули еще шесть человек, 28 компаний и организаций. При этом антироссийские санкционные списки попали четыре компании из Турции и ОАЭ.