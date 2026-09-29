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Политика

Бойкот Нетаньяху в мире все заметней

Действия руководства в Тель-Авиве негативно отражаются на простых израильтянах

Бойкот Нетаньяху в мире все заметней Бойкот Нетаньяху в мире все заметней

Нина Тихонова, международный обозреватель

Нина Тихонова, международный обозреватель

Представители почти 70 стран покинули зал Генеральной Ассамблеи ООН или не пришли туда во время выступления премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, подсчитали турецкие СМИ. На такой демарш дипломаты пошли в знак протеста против действий Тель-Авива в секторе Газа и Ливане. Сам глава кабинета в долгу не остался и свою речь начал с того, что попросил “моралистов, которые не покинули зал”, немедленно выйти.

Оставшиеся имели возможность услышать, как его страна ведет борьбу на “семи фронтах”, а также на восьмом - “информационную”. Особо досталось Катару и Турции, которые, по словам Биньямина Нетаньяху, “потратили огромное количество денег на распространение лжи”. А президенту Реджепу Тайипу Эрдогану израильский премьер поставил на вид, что тот “убил тысячи курдских граждан, отрицает геноцид армян, незаконно оккупирует северную часть Кипра - страны-члена ЕС, он совершает нападки против Греции, а теперь хочет захватить Сирию”.

Кроме того, Биньямин Нетаньяху в ходе своего выступления достал и показал всем пейджер, напомнив про операцию по одновременному подрыву в сентябре 2024 года сотен этих электронных устройств, принадлежавших членам ливанского движения “Хезболлах”.

Делать вид, что Тель-Авив ни в чем не виноват, и обвинять всех вокруг главе израильского кабинета министров приходится не так уж и редко. В данном случае общий градус провокационности и вовсе находился на повышенном уровне, а сама речь хоть и произносилась в Нью-Йорке, все-таки по большей части была обращена внутрь Израиля. Там менее чем через месяц состоятся парламентские выборы, и гонка за кресло премьер-министра приближается к финишной прямой. При этом соперничество между кандидатами традиционно проходит по принципу, кто из них наиболее жесток по отношению к внешним врагам.

Между тем у всей этой конфронтационной риторики и не менее конфротационных действий Биньямина Нетаньяху есть и обратная сторона, которая нет-нет, да становится предметом обсуждения. И заключается она в том, что на фоне войн в секторе Газа, Ливане, Сирии и Иране Израиль под руководством своего премьера постепенно скатывается в международную изоляцию. Ситуация, когда десятки дипломатов покидают зал заседания перед выступлением Биньямина Нетаньяху, становится уже традиционной. И, видимо, она еще не раз повторится.

Но куда хуже для Тель-Авива практические последствия его действий. Согласно опросу, который компания Pew Research Center проводила с февраля по май этого года в 36 странах, 67 проц респондентов высказались в негативном ключе об Израиле. Исследования внутри самого Израиля показывают похожую картину: порядка трех четвертей опрошенных считают, что позиции их страны на международной арене серьезно ухудшились после атаки ХАМАС в октябре 2023 года.

Действительно, если сразу после нападения палестинской группировки Тель-Авив столкнулся с валом соболезнований из разных стран, то его ответные действия перевернули ситуацию с ног на голову. Бомбардировки сектора Газа, огромное количество погибших и раненых, искусственно созданный голод, кадры покалеченных и убитых детей – все это настроило вначале общественное мнение против Израиля. А потом подключились и политики. Апогеем стало признание Палестины примерно год назад теми странами, которые при прочих обстоятельствах никогда не сделали бы такой шаг. На дипломатический демарш против Тель-Авива пошли Франция, Великобритания, Канада, Австралия, Португалия и другие.

Кроме того, негативные последствия вышли и за пределы политико-дипломатического противостояния. Израильские ученые сталкиваются со все более частым бойкотом со стороны западных коллег. Последние просто отказываются работать в соавторстве с ними. Молодые исследователи порой не могут добиться выделения грантов на научную деятельность в Европе. А условием участия в конференциях иногда становится отказ каким-либо образом публично аффилировать себя с Израилем.

В культурной сфере идут похожие процессы. Участие Тель-Авива в Евровидении ежегодно становится предметом скандалов, протестов и требований его отстранения от конкурса. Но в

этом году оно еще и ударило по кошельку вещателей: из-за допуска израильского певца Ноама Беттана аудитория Евровидения сократилась на несколько миллионов человек. На Венецианской биеннале жюри отказалось оценивать в конкурсной программе художников из Израиля. Не отстает и Голливуд. Там около года назад более 5 тыс работников киноиндустрии, среди которых есть мировые звезды, подписали открытое письмо, содержащее отказ от сотрудничества с израильскими кинокомпаниями, кинотеатрами и кинофестивалями.   

На этом фоне израильская экономика демонстрирует устойчивость, но происходит это во многом за счет вливаний со стороны США. И даже несмотря на это, за время боевых действий государственный долг страны вырос и составляет порядка 70 проц ВВП.

Но Биньямина Нетаньяху это не останавливает. К тому же в начале сентября в газете “Гаарец” появилась информация, что руководство ОАЭ предупреждало израильского премьера за несколько дней до нападения ХАМАС о готовящейся групповой атаке. Однако эти сведения были главой кабинета проигнорированы. А 27 сентября The Atlantic сообщил о визите в Израиль главы Службы общей разведки Египта Аббаса Камеля с аналогичными предупреждениями.

Очевидно, что в преддверии выборов на Биньямина Нетаньяху идет информационная атака. Тот защищается, придерживаясь принципа “клин клином вышибают”. А пока израильский премьер так отчаянно борется за сохранение своего кресла, сам Израиль и его граждане будут в числе проигравших. Биньямин Нетаньяху может сколько угодно иронизировать над дипломатами, которые покинули зал Генассамблеи ООН перед его выступлением. Но косые взгляды на себе все чаще придется ловить израильтянам. И хорошо еще, если этим дело ограничится.

 

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Теги:
#нетаньяху
#оон
#бойкот
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