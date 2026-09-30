Украина: минус один союзник

Марина Харькова, журналист, Донецк

После конфликтов с поляками и венграми Зеленский приобрел еще одного геополитического недоброжелателя – на этот раз в Южной Корее, чей президент Ли Чжэ Мён назвал Зеленского предателем и убийцей. «Человека, который ради мелкой личной выгоды ставит под угрозу чью-то жизнь, национальные интересы и безопасность, называют убийцей или предателем», - акцентировал он. Эксперты не вспомнили ни одного случая в международной практике, когда лидер одного союзнического государства так оскорбительно и крайне раздражённо высказывался бы в адрес другого.

Южнокорейский лидер обвинил Украину в нарушении договорённостей о неразглашении информации о передаче Сеулу двух северокорейских военнопленных. По словам южнокорейского лидера, вопрос имеет крайне чувствительный характер и может повлиять на дипломатические отношения, национальную безопасность и ситуацию на Корейском полуострове. Поводом для резкого и нетипичного для восточной деликатной дипломатии заявления Ли Чжэ Мёна стало выступление Зеленского на Генеральной ассамблее ООН в Нью-Йорке 23 сентября, где он бахвалился, что Украина недавно отдала Южной Корее двух военнослужащих КНДР, попавших в плен в Курской области: «Этих парней нелегко захватить живыми. Один из них, поняв, что его собираются взять в плен, попытался покончить с собой. И был потрясен, что судьба не позволила ему умереть».

По информации южнокорейского агентства Yonhap, эти бойцы входили в состав северокорейского контингента, направленного в Россию, и были взяты в плен в январе 2025 года. Оба пленных якобы выразили желание отправиться из Украины не в КНДР, а в Южную Корею. И Зеленский похвастался этим, поставив себе в заслугу. После заявления Зеленского в Офисе президента Украины заявили, что передача пленных состоялась благодаря прямому диалогу с Сеулом, а Киев огласил только сам факт передачи солдат, не раскрывая подробностей операции. По мнению украинской стороны, полностью скрывать факт передачи было бы странно.

Но Ли Чжэ Мён возмутился и указал, что между Киевом и Сеулом существовала договоренность сохранить информацию в тайне. Он отметил, что «репатриация северокорейских пленных — чрезвычайно деликатный вопрос, который имеет серьезные последствия для дипломатии, национальной безопасности и ситуации на Корейском полуострове». По его словам, решение не разглашать информацию было принято с учетом возможных последствий публичного объявления. «Тем, кто — несмотря на состояние межкорейских отношений, возможные человеческие жертвы или ущерб национальным интересам — предпочел громко заявить о репатриации на весь мир, чтобы приписать себе заслуги — решение нашего правительства не разглашать эту информацию, вероятно, кажется непонятным», — негодовал Ли Чжэ Мён.

Президент Южной Кореи заявил, что публичное раскрытие данных о пленных создаст дополнительные риски. «Нельзя быть настолько жестоким и безответственным, когда речь идет о таких жизненно важных вопросах, как человеческие жизни и национальная безопасность», — обвинил он Зеленского.

Также южнокорейский президент упомянул внутреннюю политическую дискуссию вокруг решения не сообщать о прибытии северокорейских военнослужащих. По его словам, в Южной Корее звучали предложения обнародовать информацию, поскольку это могло бы способствовать росту политических рейтингов. Но власти решили не оглашать публично факт прибытия двух северокорейских военнослужащих и учитывать возможные последствия публикации такой информации.

Еще в январе 2025 года украинские СМИ публиковали информацию, что ВСУ взяли в плен двух солдат из КНДР в Курской области, куда они были направлены для участия в военных действиях на стороне России в рамках межгосударственного договора о стратегическом партнёрстве. Пленных доставили в Киев, где их допрашивали с участием сотрудников южнокорейской разведки. По информации из Украины сразу после пленения Зеленский якобы предложил передать солдат главе КНДР Ким Чен Ыну в обмен на украинских военнопленных, находящихся в России. Однако на самом деле пленных отправили в Южную Корею, сославшись на то, что они будто бы «выразили такое желание».

Поверить в это трудно, особенно на фоне слов Зеленского, что один из бойцов пытался покончить с собой, лишь бы не сдаться врагу. К тому же известно, что Сеул сразу начал добиваться передачи пленных Южной Корее, ссылаясь на конституцию, по которой все жители Корейского полуострова считаются гражданами Республики Корея. Кроме того, глава МИД Украины Андрей Сибига посетил Сеул, где обсуждал судьбу пленных со своим южнокорейским коллегой.

В итоге северокорейцев отправили не на родину, а отдали их врагу – Южной Корее. Ясно, что передача Украиной северокорейских пленных Южной Корее имеет чисто политический, а не гуманитарный характер. Сеул настаивал на строгой конфиденциальности операции, но после завершения выдачи пленных украинская сторона нарушила это обещание. «Передача Сеулу северокорейских граждан – крайне чувствительный вопрос для Пхеньяна. Он станет новым раздражителем в отношениях двух Корей и отодвинет ещё дальше всякую возможность их улучшения», считает Евгений Ким, ведущий научный сотрудник Центра корейских исследований Института Китая и Северной Азии РАН Евгений Ким.

Директор Института международных политических и экономических стратегий РУССТРАТ Елена Панина пояснила, что нынешний президент Южной Кореи взял курс на снижение напряжённости и постепенное восстановление контактов с КНДР, и после выходки Зеленского это будет намного сложнее. Политический аналитик Дмитрий Василец высказался жёстко: «Гауляйтер Украины решил попиариться в ООН. А Южная Корея из-за пана Зеленского будет иметь жёсткий разговор с Ким Чен Ыном. И в случае отказа отдавать граждан КНДР, в Сеуле реально рискуют получить войну».

Мало того, что Зеленский публично огласил секретную информацию с трибуны ООН и нарушил двусторонние договоренности, чтобы привлечь внимание к собственной персоне, но он подорвал отношения с союзниками. Этим летом Ли Чжэ Мён дал $100 млн помощи Украине, но отклонил запросы Киева на вооружения. Южная Корея – один из немногих крупных производителей вооружений, который пока не поставляет его Украине. Причём у Южной Кореи есть именно то, чего киевскому режиму хронически не хватает: боеприпасы, ПВО, ракетные и радиолокационные технологии. И Киев мечтал расширить военно-техническое сотрудничество с Южной Кореей. Так, в конце июня глава МИД Украины Сибига впервые за 11 лет посетил Сеул, где рекламировал накопленный боевой и технологический опыт и называл Украину «привлекательным партнером». Затем Южную Корею посетил советник Зеленского по стратегическим вопросам Александр Камышин, просивший ракеты для комплексов Patriot. А в августе сам Зеленский настаивал, чтобы Южная Корея помогла системами ПВО. Тогда Сеул отказал Киеву, мотивировав это необходимостью сохранять запас вооружений для собственных нужд, но пообещали дальнейшую гуманитарную поддержку Украины в энергетике, здравоохранении и образовании.

А теперь у Сеула нет ни доверия к действиям киевского режима, ни взаимопонимания с Зеленским. История с пленными привела к очередному международному скандалу, позору и серьёзным репутационным издержкам. Недавно в интервью The Wall Street Journal Владимир Зеленский заявил, что не хочет производить негативного впечатления на международных партнёров. Но умолчал, что целый ряд иностранных лидеров Словакии, Венгрии, Польши, включая президента США Дональда Трампа, уже ругались с ним и сильно критиковали. Теперь к ним добавился президент Южной Кореи Ли Чжэ Мён. Стараниями Зеленского друзей у Украины не прибавляется, а убывает.