США: «разве не радостно, когда друг приезжает издалека?»

Владимир Блинков, экономический обозреватель

25 сентября председатель КНР Си Цзиньпин завершил государственный визит в США. Его вторая в этом году личная встреча с президентом США Дональдом Трампом прошла очень помпезно, было сказано много красивых слов. Однако в том, что касается конкретных итогов по ключевым вопросам, о них не было объявлено.

Сравнивая две прошедших встречи глав государств, агентство Bloomberg отметило, что Дональд Трамп и Си Цзиньпин привыкли обмениваться зеркальными ответами, что особенно ярко проявилось во время обострившейся торговой войны. Однако на этот раз все было иначе. Дональд Трамп не просто ответил гостеприимством на гостеприимство – он пошел дальше. Прямо в духе Конфуция: «разве не радостно, когда друг приезжает издалека?».

Впервые за 60 лет американский президент лично встретил иностранного лидера на авиабазе Эндрюс, ранее подобных почестей удостаивался только Папа Римский. Его сопровождал целый сонм руководителей американских корпораций. А вот Си Цзиньпин поступил иначе, он взял с собой только руководителя Секретариата ЦК КПК Цай Ци и министра иностранных дел Ван И, а также представителей экономического блока Хэ Лифэна и Ван Вэньтао. То, что Си Цзиньпин не привез в Америку делегацию представителей крупного бизнеса заметно отличает нынешний визит от поездки 2015 г., когда китайский лидер уделял больше внимания укреплению деловых связей. Тогда он посетил завод Boeing в Эверетте, штат Вашингтон, где компания объявила о крупнейших промышленных инвестициях в Китае, а также о контрактах на поставку коммерческих самолетов на 38 миллиардов долларов. Отмечу, что, наверное, поэтому руководители американского бизнеса не были приглашены на официальные переговоры. Последнее подчеркнуло невысокие перспективы заключения новых деловых сделок между крупнейшими экономиками мира.

Тогда каковы же были цели визита?. Чтобы судить об этом приведу ряд тезисов из выступлений Си Цзиньпина. Выступая с речью во время приветственной церемонии в Белом доме, Си Цзиньпин отметил, что его визит в США нацелен прежде всего на укрепление дружбы и сотрудничества между странами, для чего руководители обеих стран будут поощрять усиление коммуникации между внешнеполитическими, торгово-экономическими, финансовыми, правоохранительными, гуманитарными и другими ведомствами. Он также отметил, что ворота открытости Китая всегда широко распахнуты и китайская сторона приглашает американские предприятия инвестировать в Китай и вести там бизнес. Си Цзиньпин заявил, что Китаю и США не стоит избегать разговоров о конкуренции, однако конкуренция должна быть позитивной и иметь свои пределы: это должно быть состязание, где каждый старается не оказаться позади, а не поединок, где победа одного означает поражение другого. Он предложил расширять сотрудничество и сокращать число разногласий и подчеркнул, что устойчивые экономические отношения должны строиться на равенстве, взаимном уважении и выгоде для обеих сторон. Издание Dimsum Daily трактует эти слова как обозначение принципов, которых Пекин намерен придерживаться в дальнейших переговорах с Вашингтоном.

Наиболее чувствительным вопросом остался Тайвань. Китай еще раз призвал США выступить против независимости острова и осторожно подходить к решениям, затрагивающим эту тему, в частности, к поставкам американского оружия и смягчить экспортные ограничения на передовые чипы. Но, ни о согласии Вашингтона выполнить эти требования, ни об изменении его политики по итогам встречи не сообщалось.

Си также выступил за сотрудничество в оценке рисков ИИ и сохранение контроля человека над этой технологией. Но, какого-либо соглашения по итогам переговоров на тему ИИ не объявили.

Все это показывает, что главным задачей саммита для Си было обозначение и согласование направлений дальнейшего диалога. И в этом стороны преуспели. Си Цзиньпин назвал состоявшийся разговор с Трампом «искренним и углубленным обменом мнениями». Американский президент, в свою очередь, заявил, что встреча прошла «отлично». Конкретных же деталей лидеры публично не раскрыли, хотя экономические вопросы обсуждались. Си Цзиньпин только заявил, что торгово-экономические отношения требуют одновременно расширения сотрудничества и сокращения перечня проблем и отметил, что он и Трамп провели углубленное обсуждение и было достигнуто «взаимопонимание по многим вопросам», что обеспечило «новые стратегические ориентиры для китайско-американских отношений».

Что касается конкретики, то накануне торговые делегации двух стран провели новый раунд переговоров и договорились продлить действующее торговое перемирие на два месяца, до 10 января. Это должно позволить сторонам продолжить переговоры с тем, чтобы согласовать новую, более крупную сделку. Споры о пошлинах, поставках китайских редкоземельных материалов и ограничениях на технологии пока остались открытыми. Нет никаких признаков того, что непродолжительная встреча за закрытыми дверями привела к прорывным успехам по таким острым вопросам как ИИ, Тайвань и Иран.

Китай обязался импортировать из США не менее 10 млн тонн угля в 2027-28 гг.Поддержка угольной промышленности входит в число приоритетов администрации Трампа. Президент стремится увеличить ее роль в энергетике США и в июне объявил о выделении отрасли нескольких сотен миллионов долларов из бюджета.

Заявлено о намерении сторон снизить пошлины на товары общей стоимостью 30 млрд долл., не входящие в перечень чувствительной продукции. Китайское агентство «Синьхуа» сообщило, что лидеры одобрили работу двустороннего механизма торговых консультаций и договоренность о взаимном снижении пошлин на отдельные товары. Они поручили чиновникам реализовать достигнутые соглашения. Кроме того стороны учредили Совет по инвестициям, который займется новыми проектами и устранением препятствий для инвесторов. Лидеры 2-х стран договорились, что США и Китай продолжат обсуждать дефицит редкоземельных элементов и других критически важных минералов в американских цепочках поставок. Лидеры также договорились продолжить диалог о новых технологиях. Следующие консультации по искусственному интеллекту должны пройти до ноября.

Как было отмечено ранее, торговля - один из главных источников разногласий между странами публично не обсуждалась. Были только намеки на то, что это предмет нового большого соглашения. Между тем ситуация здесь для США даже ухудшилась. В августе экспорт из Китая в США вырос на 25% в годовом исчислении, а положительное сальдо его торгового баланса в целом увеличилось на 119 млрд долл. и может превысить прошлогодний рекорд в 1,2 трлн долл. по итогам года. На таком фоне Си Цзиньпин заявил, что готов совместно с президентом США Дональдом Трампом и дальше вести «большой корабль» китайско-американских отношений устойчивым и долгосрочным курсом.