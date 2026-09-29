Взятие Азова. Исторический прорыв России в Причерноморье

Марина Харькова, журналист

Всероссийская научная конференция, посвященная первому русскому генералиссимусу Алексею Семеновичу Шеину, прошла 24 сентября в Московской духовной академии при Свято-Троицкой Сергиевой Лавре, где находится родовая усыпальница Шеиных. Масштабный научный форум был приурочен к 330-летию победоносного взятия Азова в 1696 году — первой крупной победе молодого царя Петра I и полководца Алексея Шеина, тогда же получившего высший в истории России титул генералиссимуса.

Для нашей страны взятие Азова стало первой крупной победой нарождающейся великой державы. Увенчался успехом геополитический прорыв России к своим естественным границам на юге, обеспечивший безопасность огромных российских земель и открывший возможность безопасного мореплавания в Черном море во имя добросовестной торговли с соседними народами. Этими целями руководствовалась Россия все три последующие века, отстаивая свои позиции в регионе. Неизменными они останутся и в будущем не взирая на все происки наших врагов и геополитических конкурентов.

В конце XVII века Россия перешла к активной внешней политике в турецко-крымском вопросе. Опустошительные набеги разоряли русские южные земли. Взятие Азова давало России выход в Азовское море, необходимый для развития экономики. Сегодня Азовское море вновь стало полностью внутренним морем России.

Но обращаясь к корням необходимо оценить масштаб личности сподвижника и военачальника Петра Первого, русского боярина и воеводы Алексея Шеина, чей ратный труд способствовал важной победе. По мнению аспиранта кафедры церковной истории Московской Духовной Академии Александра Морозова, взятие крепости Азов выходит далеко за рамки отдельной военной кампании: «Это не только открыло России выход к Азовскому морю и создало реальные перспективы дальнейшего продвижения к Черному морю, но и положило начало формированию новой военно-политической стратегии Российского государства на южном направлении. В геополитическом измерении это был стратегический прорыв, обозначавший переход России от обороны южных рубежей к активной внешней политике и именно с этого момента начинается отсчет ее превращения в морскую державу».

Когда Петр Первый затеял Азовские походы, то царь сам принял активное участие в них. Первый Азовский поход, предпринятый в 1695 году по ряду причин потерпел неудачу. А Второй Азовский поход стал звездным часом и молодого царя, и его военачальника, ближнего боярина Алексея Шеина. Они тщательно проанализировали причины неудач Первого похода, и осаду мощной крепости вели уже по всем правилам военного искусства.

Сдача Азова стала огромной победой русского оружия. Петр присвоил воеводе Шеину звание генералиссимуса. Своей победой русский боярин эту честь полностью оправдал. Результатом успешных действий армии стал Константинопольский договор о мире 1700 года, который положил конец войне с Османской империей и позволил Петру начать Северную войну. Те же цели, что и в Черноморье, молодой царь ставил и на западных границах – границы, безопасность, торговля… И это был естественный ход развития любой великой державы, который пережила и Россия.

Азовские походы стали важным этапом в истории России. Они не только укрепили авторитет России и заложили основы для всех будущих побед. Взятие Азова стало символом новой России — страны, которая больше не боялась бросать вызов сильнейшим державам Европы и мира. Но главное, эти походы показали, что Россия способна учиться на своих ошибках и добиваться успеха, даже если путь к нему тернист и витиеват. Именно этот дух — дух упорства и стремления к великим целям — стал главным наследием Азовских походов. Азовские походы 1695–1696 годов были не просто военной кампанией, а настоящей школой, которая научила Россию воевать по-новому и с небывалым размахом.

Азовские походы конца XVII века были не просто очень серьезной пробой сил, своего рода тренировкой перед Северной войной. Они позволили Петру отобрать кад­ры, сформировать когорту сподвижников, которые потом прошли с ним всю Северную вой­ну. Также Петр хорошо ознакомился с южноевропейской практикой строительства флотов — гребных и парусных. С Азовского моря на Балтийское Петр перенес идею галерного флота. Прежде никто не пытался создать его на Балтике, поскольку считалось, что при судоходстве на севере использовать его нельзя.

К тому же, азовские походы стали настоящей военной школой нового порядка для Петра I и всей России. Они показали, насколько важны флот и артиллерия в современной войне. Именно после Азова Пётр начал масштабное строительство военно-морского флота, что впоследствии позволило России стать одной из ведущих морских держав. Азовский триумф, укрепив южные рубежи государства, дал импульс созданию регулярной армии. В армии появилось единоначалие, когда командование было вручено первому русскому генералиссимусу боярину Алексею Шеину.

Самодержец всячески подчёркивал значение Азовской победы. Впервые в Москве были устроены триумфальные ворота у Каменного моста и в конце сентября 1696 года организовано торжественное шествие вернувшегося победоносного войска. Генералиссимус Шеин в шествии находился на самом почётном месте. Царь наградил генералов, и особенно Шеина, за их «службы» в Азовском походе, подчеркнув, что главная заслуга во взятии Азова принадлежала генералиссимусу. С 1696 по 1698 год Шеин разбил турецкие войска, пытавшиеся вернуть Азов, покорил на Кубани ногайцев и татар, заложил крепость Таганрог и открыл навигацкую школу.

Именно Шеин стоял у истоков создания регулярной русской армии. Его судьба - это пример верности Отечеству. И чествование его заслуг стоит в одном ряду с сохранением памяти обо всех героях России, которые стояли за Родину, - и тогда, и сейчас. Преемственность поколений делает страну сильнее и сплоченнее, демонстрируя неразрывную связь прошлого, настоящего и будущего. И чтобы не было несправедливо забытых имен, о них надо чаще вспоминать.

Алексей Семенович Шеин вошел в историю как личность, соединившая воинский подвиг и духовное служение. И он является ярким примером для патриотического и духовного воспитания, особенно в условиях современных военных вызовов. «Одно из определений России — страна героев. Есть национальные герои, к числу которых, несомненно, относится и первый русский генералиссимус Алексей Семенович Шеин», — уверен заведующий кафедрой церковной истории МДА профессор Алексей Светозарский.

Морально-нравственный аспект играет особую роль для воспитания современных воинов. Ведь в служении первого русского генералиссимуса соединились воинская доблесть, государственное мышление, любовь к Отечеству и ответственность перед ним. Такие принципы вечны во все времена.

Историческая справка: Турецкая крепость Азов была стратегически важным пунктом, который контролировал выход из Дона в Азовское море. В мае 1695 года русская армия, разделённая на три колонны под командованием П. Гордона (9500 человек), А.М. Головина (7000 человек) и Ф. Лефорта (13000 человек), начала движение к цели. Особенностью этого похода стало использование водных путей для перевозки войск и снаряжения — суда были построены зимой-весной того же года на Дону.

27 июня основные силы русской армии осадили Азов. Турецкий гарнизон насчитывал около 7000 мотивированных и хорошо обученных бойцов под командованием опытного Хасан Арслан-бея. И он не собирался сдаваться перед лицом превосходящих сил противника.

Подготовка к штурму шла длительное время. Основная заслуга подготовительного периода — боевые действия 14 и 16 июля, когда русским войскам удалось захватить Азовские каланчи — важные фортификационные сооружения выше по течению Дона, которые контролировали выход в море.

Первая попытка штурма города закончилась неудачей. Второй штурм 25 сентября также не принёс успеха из-за несогласованности действий частей. Гвардейские части — Преображенский и Семёновский полки под командованием Ф.М. Апраксина, смогли прорвать оборону. Но без поддержки других подразделений оказались перед лицом превосходящих сил противника, отрезанными от коммуникаций, и были вынуждены отступить.

Молодой царь принимал это решение очень болезненно, но поступил мудро, и осада была снята. Осенью 1695 года Пётр I начал готовиться ко второму походу. И в этот раз всё было иначе. Главным отличием второго похода стало создание флота. Пётр понимал, что без контроля над морем взять Азов невозможно. Зимой 1695–1696 годов на верфях Воронежа началось масштабное строительство кораблей. Для этого были привлечены иностранные специалисты, а сам царь лично участвовал в проекте, работая плотником. В рамках подготовки было построено 23 галеры, 4 брандера и один корабль. Для управления войсками была создана чёткая структура: сухопутные войска под общим командованием А.С. Шеина разделили на три дивизии под командованием П.И. Гордона, А.М. Головина и К.А. Ригимона.

Весной 1696 года основные силы под командованием Шеина прибыли к Черкасску, где соединились с другими отрядами. Важным моментом в удачно завершившейся осаде стало предшествующее успешное нападение казаков на турецкие транспортные суда, пытавшиеся доставить подкрепление гарнизону Азова.

На этот раз действия сухопутных войск были тщательно согласованы с действиями флота. Так, галерная флотилия полностью перекрыла сообщение крепости с морем, а хорошо обученные русские инженеры быстро продвинулись вперёд, используя прошлогодние траншеи.

Всё время на Азов, один за другим, накатывали штурмы. Решающим моментом стал день 15 июля, когда донские и запорожские казаки, проявив геройство, прорвались на турецкий земляной вал и захватили два бастиона внешней оборонительной стены. Оборона посыпались. Спустя три дня турецкий гарнизон запросил перемирия. По условиям сдачи туркам разрешили покинуть Азов с оружием и имуществом. Более 3700 человек гарнизона вышли из крепости, которая была торжественно занята русскими войсками.