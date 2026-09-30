Axios заявил о безрезультатности диалога США и Ирана

Попытки посредников из Катара добиться дипломатического прорыва в отношениях между США и Ираном зашли в тупик, так как ни одна из сторон не желает уступать. Об этом со ссылкой на источники передает портал Axios .

Попытки посредников из Катара добиться дипломатического прорыва в отношениях между США и Ираном зашли в тупик, так как ни одна из сторон не желает уступать. Об этом со ссылкой на источники передает портал Axios.

Отмечается, что отсутствие заметного прогресса может привести к тому, что стороны возобновят военные действия. Портал считает, что президент США Дональд Трамп может распорядиться возобновить операцию после ноябрьских промежуточных выборов в Конгресс.

По словам источников Axios, катарские чиновники намерены продолжать попытки дипломатического урегулирования, при этом они разочарованы действиями обеих сторон, сообщает ТАСС.