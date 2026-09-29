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Безопасность

Ближний Восток: затишье перед бурей

Прекращение военной активности между США и Ираном носит временный характер

Ближний Восток: затишье перед бурей Ближний Восток: затишье перед бурей

Юрий Веселов, военный обозреватель

Юрий Веселов, военный обозреватель

Несколько дней назад Иран через Катар передал США условия для возобновления коммерческого судоходства через Ормузский пролив. Примерно в этот же день Вашингтон ввел новые, блокирующие санкции против Тегерана. По словам американского министра финансов Скотта Бессента, они касаются пяти наиболее важных зарубежных финансовых каналов Ирана: цифровые активы, технологии, золото, судоходство и авиационные сообщения.

За более 40-летний период блокады иранцы научились обходить четыре первых ограничений, а вот что касается авиационных рестрикций, то эта сфера предусматривает американские санкции против всех авиакомпаний, совершающих полеты в Иран, и стран, которые предоставляют воздушное пространство для иранской авиации. Вполне естественно, страны Европы уже давно свернули воздушные сообщения с Ираном. Так же, как и арабские государства Аравийского полуострова. К санкциям минфина США моментально присоединились Таджикистан и соседний Азербайджан.

В ответ Тегеран пригрозил этим государствам применением силовых мер для использования их гражданской авиации в перелетах в другие страны и континенты.

Ясно, что янки взяли курс на окончательное удушение Исламской Республики, угрожая наказанием третьи страны в предоставлении возможностей банковских переводов, покупке иранского золота, предоставлении любой технологической продукции, осуществлении морских, авиационных и других связей. Одновременно Пентагон продолжает блокировать выход из Ормузского пролива и, по отдельным сообщениям арабской прессы, наращивает материально-техническое оснащение своей группировки сил в регионе. Президент США Дональд Трамп открыто обмолвился, что в случае возобновления активной фазы конфликта, против Ирана «будет применено не использованное до этого мощное оружие, не исключая тактического ядерного».

В свою очередь, секретарь Высшего Совета национальной безопасности Ирана Мохсен Резайи заявил, что страна и силовые структуры государства готовы дать достойный ответ врагу и «применить для этого все средства, вплоть до использования возможностей северо-йеменских союзников в Красном море». Не надо обладать семью пядями во лбу, чтобы понять предупреждение иранского политика – речь, в первую очередь, может вестись о выводе из эксплуатации подводных кабелей оптоволоконной связи в зоне Баб аль-Мандебского прохода.

Известный эксперт по морской безопасности доктор Иэн Рэлби сообщил изданию The Sun: «В этой группе кабелей сосредоточена, по сути, треть мирового интернет-трафика, пролегающего через узкий коридор». По его словам, Красное море пересекают семнадцать подводных кабелей, которые обеспечивают передачу до 90% всего цифрового потока между Азией и Европой. И, прежде всего, это информация банковских систем, оперирующих триллионами фунтов стерлингов, центров обработки данных многонациональных корпораций Apple, Amazon и Google.

Вывод из строя хотя бы нескольких кабелей угрожает коллапсом глобальной коммуникационной сети и, в первую очередь, затронет страны Западной Европы, грозит парализацией банковской системы Британии – главного мирового финансового оператора. У хуситов уже есть опыт: в прошлом они перерезали кабель с Аденом и лишали возможности правительство Южного Йемена поддерживать связь со странами «арабской коалиции».

Доктор Рэлби не сомневается в том, что северные йеменцы за последние годы основательно изучили наиболее уязвимые места прокладки кабелей оптоволоконной связи и располагают необходимыми средствами для их вывода из эксплуатации. Он утверждает, что на ремонт и восстановление связи потребуются огромные средства и технические усилия. Во всем мире прокладкой кабелей занимается только порядка 60 специализированных судов, и только треть из них специализируется на проведении аварийно-ремонтных работ. «А что, если эти работы будут вестись в условиях военного противодействия?» - задается вопросом специалист.

Тегеран уведомил Вашингтон о своих условиях установления мира в зоне Персидского залива и отвел пять дней для ответа, срок которого истечет в конце недели. Безусловно, Иран не пойдет войной на США, однако своим демаршем он продемонстрировал готовность всеми имеющимися силами и средствами отстаивать свое право на свободу и независимость. Можно не сомневаться в том, что в критической для существования страны ситуации персы подтолкнут северных йеменцев в экстра неординарным действиям.

 

 

  

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Теги:
#сша
#иран
#конфликт
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