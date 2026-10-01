Донбасс: четыре года вместе с Россией

Марина Харькова, журналист, Донецк

«С праздником! С праздником! С праздником!», - телефон не умолкал и буквально раскалился от поздравлений. 30 сентября жители ДНР отмечали самый важный день – воссоединение с Россией. Четыре года вместе.

В Донецке солнечно, уютно и тепло по-летнему. Город украшен российской символикой, ветер играет с флагами-триколорами, но мероприятий и всенародных гуляний нет. Безопасность важнее: чтобы сорвать праздник, украинские беспилотники вновь устраивали налет на республику, а наша ПВО отбивала атаки. Где-то вдалеке слышится подзабытый уже грохот артиллерии и эхо разрывов.

От Донецка фронт ушел далеко, но не война. Она пока и слышна, и видна: в мобильных огневых группах, рассеянных по всем дорогам, где парни в запыленной форме напряженно всматриваются в небо. В военных машинах, на высокой скорости несущихся к зоне боевых действий. В загорелых и обветренных лицах бойцов, устало дремлющих за бортом «Уралов». В технике с надписью «Разминирование», куда-то спешащей по срочному вызову. Но о том, что в ста километрах от города идут тяжелые бои за освобождение всей Донецкой области, лучше подумать завтра. А сегодня – вспомнить, как почти девять лет в черном аду бесконечных украинских обстрелов и террора дончане жили надеждой и верой, что Россия придет навсегда. И она пришла. 30 сентября 2022 года ДНР и ЛНР, а также Запорожская и Херсонская области официально вернулись в состав России. Тогда в Георгиевском зале Кремля президент РФ Владимир Путин подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России. Также российский лидер подписал федеральные законы, ратифицирующие принятие этих регионов в состав РФ, подчеркнув, что жители присоединённых территорий «становятся гражданами РФ навсегда». Накануне признания, в республиках прошел референдум, беспрецедентный по своей явке. От 97,51% в ДНР до 87,05% на Херсонщине. И это было действительно всенародное голосование - люди шли толпами, несмотря на обстрелы, и в одном порыве говорили «да» такому долгому и трудному возвращению на Родину – в Россию.

Вспоминая эту дату, Владимир Путин отметил, что миллионы людей принимали участие в голосовании 2022 года в крайне непростой обстановке. По его словам, условия волеизъявления были сложнейшими и фронтовыми, однако это не помешало гражданам сделать свой законный выбор. «Хочу подчеркнуть: в строгом соответствии с международным правом сделали свой законный выбор. Он был предельно ясным и четким — воссоединиться с Россией, со своим народом», — сказал президент. По его словам, День воссоединения новых регионов стал символом праведной борьбы русских людей всей страны, жителей Донбасса и Новороссии за свободу: «Сегодня мы сражаемся вместе. А также вместе восстанавливаем, возрождаем Донбасс и Новороссию». Глава государства отметил, что сейчас вся страна участвует в восстановлении и развитии Донбасса и Новороссии: помощь оказывают регионы, строители, коммунальные службы, транспортники, учителя, медицинские работники, волонтерские организации, предприниматели и граждане.

«То, что ещё недавно казалось мечтой, стало нашей реальностью: мы видим новые дороги, современные школы, отремонтированные больницы и масштабные стройки во всех уголках республики», — говорится в поздравлении главы ЛНР Леонида Пасечника.

И он совершенно прав: каждый день и дончане, и луганчане видят улучшения своих городов. Просторные красивые бульвары, новые парки и скверы, широкие трассы и мосты – это не только забота России о людях, но и символ того, что жизнь продолжается. «По номерам машин коммунальщиков учим географию», - шутит Татьяна Алейникова, дончанка и боец СВО. И это так. Дороги обустраивают ростовчане и краснодарцы, коммуникации меняют москвичи. Работа кипит во всех районах. Сотни тысяч специалистов – от строителей и ремонтников до учителей и музейных работников – отправились в Донбасс и Новороссию. Это говорит о готовности помогать лично, даже в тяжелых и опасных условиях, под обстрелами, после тех испытаний, которые выпали на долю людей по вине Киева.

«На сегодня завершены работы на более чем 25000 объектах. Это и социальная инфраструктура, и жильё, и дороги, свыше 8000 километров которых приведено в нормативное состояние, и 2000 км обновлённых инженерных сетей. По поручению президента Донбасс и Новороссия реализуют почти 300 мероприятий своих программ социально-экономического развития, включены во все нацпроекты, всё активнее начинают применять те механизмы и инструменты, которые успешно используются в других регионах, как, например, проекты комплексного развития территорий. В конечном счете, всё это повлияет на повышение качества жизни жителей», — отчитался заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин.

Только в ДНР строители восстановили более 13 тыс. жилых и инфраструктурных объектов. В Мариуполе и других городах с нуля возведены целые жилые кварталы, новые многоквартирные дома и современные медицинские центры. За четыре года капитально отремонтировано свыше 2,8 тыс. километров дорог и восстановлено 67 мостов, что помогло восстановить регулярное автобусное сообщение.

Но пока Россия защищает, восстанавливает и создает, Украина продолжает разрушать, убивать и уничтожать. На фоне такого контраста особенно циничными выглядят слова Зеленского, что якобы война ведется за украинский Донбасс. Только по факту в ДНР и ЛНР давно нет ничего украинского. Ни по духу, ни по сути. Республики давно являются частью единого российского монолита. Те, кто был за Украину, давно уехал туда или стал метаться по миру, спасаясь от тягот и испытаний. А те, кто остались, воевали за Россию и за свою судьбу в ее составе. Поэтому особенно трогательным было поздравление представителя МИД России Марии Захаровой, которая поделилась клипом на песню «Сердце России» в исполнении хора Сретенского монастыря.

«"Радость — брат мой вернулся домой". В этой строке — весь смысл новой песни хора Сретенского монастыря "Сердце России", приуроченной ко Дню воссоединения новых регионов с Россией. Не о территориях — о людях. Не о карте — о возвращении в общее историческое и духовное пространство», — пояснила она.

Миллионы русских и русскоязычных не просто стали гражданами России, они стали ее опорой и в тылу, и на фронте. Почти каждая донецкая семья за все 12 лет войны пережила горькие потери, воюя сначала в ополчении, потом в СВО, теряя родных во время варварских массированных обстрелов. Посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник, выступая на 63-й сессии Совета ООН по правам человека, привёл данные о жертвах среди мирного населения только за четыре года, когда погибли более 9 тысяч мирных жителей, более 25,5 тысячи получили ранения. Среди погибших — более 300 детей, ещё свыше 1,5 тысячи детей ранены и искалечены. Он заявил, что киевский режим отвечает терактами и военными преступлениями на решение жителей Донбасса и Новороссии воссоединиться с Россией, и напомнил, что Венская декларация и Программа действий закрепляют право народов предпринимать любые законные действия для осуществления права на самоопределение, закреплённого в Уставе ООН.

«Ровно четыре года назад жители ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей воспользовались своим законным правом на самоопределение и на референдуме приняли решение о вхождении в состав Российской Федерации. За этот честный, открытый и демократичный выбор жителей Донбасса и Новороссии киевский режим мстит терактами и военными преступлениями против детей, женщин и стариков. Призываю Украину и её западных спонсоров признать и принять выбор жителей Крыма, Донбасса и Новороссии и прекратить преступное кровопролитие», — потребовал дипломат.

А пока дончане продолжают жить, бороться и гордиться. Гордиться тем, что они – полноправная часть настоящей Родины, которая взяла их наконец под свое надежное крыло.